بالأسماء.. قائمة بأدوية مضادة لكورونا تعاقدت مصر على جرعات منها

كشف الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، عن التعاقد على عدة عقارات مضادة لفيروس كورونا، منها «باكسلوفيد»، «إيفوشيلد»، إلى جانب الإنتاج المحلي لعقار «مولنوبيرافير»، التي حصلت على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وهيئة الدواء الأوربية، مؤكدا أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لا تزال فعالة في حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، عدد من المعلومات الهامة حول العقارات التي تعاقدت الدولة عليها، وهي «باكسلوفيد»، «مولنوبيرافير»، و«إيفوشيلد»، والفرق بينهم.

عقار «باكسلوفيد» لعلاج كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عقار «باكسلوفيد»، عبارة عن دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين الأول يثبط نشاط الفيروس، والثاني يحافظ على مستوى تركيز الدواء المثبط للفيروس بالدم، موضحا أن العقار عبارة عن أقراص تأخذ عن طريق الفم، يستخدم في الأيام الـ5 الأولى من الإصابة، حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وهيئة الدواء الأوربية، وأنهت مصر التعاقد مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

عقار «مولنوبيرافير» يؤخد عن طريق الفم

وأضاف «عبدالغفار» أن دواء «مولنوبيرافير»، يؤخد عن طريق الفم، حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وهيئة الدواء الأوربية، مؤكداً على أن هناك 3 شركات وطنية انتهت من تصنيعه.

دواء «إيفوشيلد» يؤخذ عن طريق الحقن

كما أشار المتحدث إلى أن عقار «إيفوشيلد» عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ، طويلة المفعول، تؤخذ عن طريق الحقن، وتعاقدت مصر على توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص، مشددا على أن هذه الأدوية ليست بديلاً للقاح فيروس كورونا.

لقاحات كورونا لا تزال فعالة في الحماية من الأعراض الشديدة والوفاة

وأوضحت «الصحة»، أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات المضادة لكورونا لا تزال فعالة في حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة، كما أن الجرعة المعززة من تلك اللقاحات تظهر فعالية بنسبة 85% في الشفاء من كورونا، كما أن الجرعة المعززة التي تم تقديمها للعاملين في مجال الرعاية الصحية ساهمت في وقايتهم من دخول المستشفيات وتزويدهم بمقاومة قوية ومستقرة.

وناشدت المواطنين، بتلقي لقاحات فيروس كورونا، في إطار الحفاظ على الصحة العامة، ومكتسبات الدولة في التصدي لجائحة كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، منوهة بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي القاحات.