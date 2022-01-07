تفاصيل مقتل خفير برصاص زميله أثناء التصدي لعصابة بترول.. «تركه وهرب»

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل مزارع يدعى «حلمى. و» 43 سنة، يعمل خفيرا بصحبة آخرين على خط أنابيب البترول، المار بالظهير الصحراوي بمنطقة سمسطا ببني سويف، إذ تبين أن المجني عليه، كان يستقل دراجة نارية، وخلفه خفيرين آخرين وبحوزتهم بندقية آلية وطبنجة.

رصاصة عن طريق الخطأ

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه والخفيرين الآخرين، لاحظوا قيام 4 أشخاص مجهولين، بتركيب محبس على خط البترول لسرقته، وأثناء اقترابهم منهم، أطلقوا الرصاص عليهم، فأخرج أحد الخفيرين سلاحه، وتبادل إطلاق النار معهم، فأصابت رصاصة من أحدهم زميله عن طريق الخطأ.

المجني عليه صارع الموت وحيدا

وتابعت التحريات، أن المتهمين بسرقة خط البترول، لاذوا بالفرار، بينما ترك الخفيرين زميلهم فى الصحراء يصارع الموت، ولاذوا بالفرار، وأنه لقى مصرعه خلال مواجهته عصابة السرقة.

العثور على الجثة

جرى العثور على جُثة المجني عليه، وبها عيار ناري بالرأس، وسحجات متفرقة، وبجواره الدراجة النارية خاصته، وعُثر بين طيات ملابسه على هاتفي محمول، ومبلغ مالي، وعدد من الطلقات النارية.

وذكرت التحريات، أنه حال استقلال المجنى عليه دراجة نارية قيادته، وبصحبته خفيران خصوصيان «خفرة خط أنابيب البترول التبين أسيوط المار بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا»، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن، بحوزتهم طبنجة وبندقية آلية، شاهدوا 4 مجهولين يقومون بتركيب محبس على خط أنابيب البترول لسرقة المواد البترولية منه.

فتوجهوا إليهم ولدى وصولهم بادر المجهولين بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فقام أحدهم «خفير خصوصي»، بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، فأصاب المجنى عليه بطريق الخطأ، فأودى بحياته، ولاذ الجميع بالهرب، تاركين المجني عليه بمكان العثور.

القبض على الخفيرين

جرى ضبط الخفيران الخصوصيان، بحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، كما توصلت التحريات، إلى تحديد القائمين على تركيب المحبس على خط البترول 4 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» مقيمون بدائرة مركز شرطة الفشن.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 3 بنادق آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، بمواجهتهم جميعا أقروا بصحة ما جاء بالتحريات، وأرشد الخفير المتسبب في وفاة المجنى عليه عن السلاح النارب الخاص بالمجنب عليه طبنجة وعدد من الطلقات النارية.