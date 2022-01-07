بمدخرات تبدأ من 3 آلاف جنيه.. كيف تحصل على عائد يصل لـ9%؟

مع دخول عام جديد، وسط استمرار حالة ارتباك المشهد العالمي، لا يزال العديد من صغار المدخرين، يفاضلون بين العديد من قنوات الاستثمار، مفضلين أي وعاء ادخاري يقي رؤوس أموالهم من خطر التآكل بمرور السنين، بفعل التضخم أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك يحفظها بعيدا عن التقلبات الشديدة، التي يحذرها العالم بسبب المتحور الجديد «أوميكرون».

ويميل الأفراد بيطبيعتهم إلى وضع مدخراتهم في الأوعية المصرفية، خاصة أنَّ العائد على شهادات الادخار، وحسابات التوفير، لا يزال مغرياً مقارنة بعوائد استثمارات أخرى، بجانب البعد عن المخاطرة وهو العامل الرئيسي في تحديد أوجه الاستثمار للقطاع العائلي.

اهتمام الدولة بالشمول المالي

وفي اطار اهتمام البنك المركزي بتحقيق أهداف الدولة للشمول المالي، يحرص على توجيه البنوك العاملة في مصر، إلى إطلاق منتجات مصرفية، تتمتع بعوامل تجذب الأفراد، وقاعدة عريضة من المدخرين إليها، خاصةً مع العوائد المرتفعة والمزايا المتعددة من تنوع الآجال والقيمة ودورية العائد، وإمكانية الحصول على قروض بضمانها، وغيرها من المميزات التي تلمس احتياجات الأشخاص.

سعر الفائدة على حسابات توفير «كريدي أجريكول»

-يمكن للأشخاص فتح حساب توفير ببنك كريدي أجريكول، بدءاً من 3 آلاف جنيه كحد أدنى لفتح الحساب.

-يبدأ احتساب عائد تصاعدي من 10 آلاف جنيه.

-عائد شهري 2.5% وربع سنوي 2.75% على المبالغ بقيمة تتراوح بين 10 إلى 100 ألف جنيه.

-عائد شهري 4% وربع سنوي 4.5% على الحسابات بقيمة 100 إلى 500 ألف جنيه، فيما يصل العائد الشهري والربع سنوي إلى 6% و6.5%، على التوالي، للمدخرات بقيمة 500 ألف إلى 2.5 مليون جنيه.

-عائد شهري 7% وربع سنوي 7.5% على الحسابات فوق 2.5 مليون جنيه.

حوَّش 2,500 جنيه.. وافتح حساب توفير بعائد سنوي 1%

يوفر «كريدي أجريكول» حسابات توفير Check Plus، بقيمة تبدأ من 2.5 ألف جنيه، وهو الحساب الأقل في البنك بعائد ثابت سنوي 1% على أي مبلغ.

شهادات ادخار «كريدي أجريكول» 2022

وفيما يتعلق بشهادات الإدخار ببنك كريدي أجريكول، فهناك الشهادات الثلاثية، بعائد شهري 8.5% وربع سنوي 8.75% ونصف سنوي يصل إلى 9%.

فيما يصل العائد على الشهادات الخماسية بالبنك إلى 9% كعائد شهري، و9.1% كعائد نصف سنوي.

-يصل العائد الشهري على الشهادات السباعية، إلى 8%.