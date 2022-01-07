ضبط 1257 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1257) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (192 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (13,975طن).

ضبط (44 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (69,302 طن – 88684 عبوة – 4 قطع – 400 لتر).

ضبط (16 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (9,003 طن – 1207 عبوة).

ضبط (19 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (37,415 طن – 18162 عبوة – 73623 قطعة – 400 لتر - 200 متر).

ضبط (22 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (8100 لتر – 302 إسطوانة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.