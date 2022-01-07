عملية جراحية تعيد مسنا للحياة بعد انفجار ورم سرطاني داخل الكبد

شهدت المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، نجاح فريق طبي في إجراء قسطرة شريانية عاجلة لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي، والدكتورة نجلاء دعبيس رئيس قسم الأشعة، والدكتور عمرو البدري رئيس وحدة الأشعة التداخلية.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجح فريق طبي بعمل قسطرة شريانية للمريض لحقن ورم سرطانى بالكبد انفجر ببطنه مما أدى إلى نزيف شديد بالبطن وهبوط حاد في الدورة الدموية وضعف شديد في ضغط الدم وانخفاض نسبه الهيموجلوبين بالدم.

إغلاق الشريان المغذي للورم

وتابع: «وشكل هذا تهديد لحياة المريض رغم عمل نقل دم وبلازما عاجلة للحالة واستمرار الضغط على 90/50 وارتفاع نبضات القلب لـ 166 نبضة بالدقيقة ووضع المريض على أدوية الادرينالين لمحاولة المحافظة على ضغط الدم».

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد الشرقاوي، استشاري الأشعة التداخلية بكلية طب طنطا، جرى تحديد سبب النزيف الحاد من الورم أثناء عمل القسطرة الشريانية وتم إغلاق الشريان المغذى للورم مع الحفاظ على الشريان الرئيسي للكبد.

تحسن العلامات الحيوية

وأضاف «الشرقاوي» أن القسطرة الشريانية استغرقت 50 دقيقة ونقل المريض تحت الملاحظة في المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة، وتحسنت العلامات الحيوية مباشرة بعد الحقن.

ضم الفريق الطبي الدكتور أحمد الشرقاوي استشاري الأشعة التداخلية، والطبيب أيمن الشيخ، والطبيبة آيه جمال، وضم فريق التمريض مروة جمال، وهدير حسن، وفاتن فريد، وعلياء عبد الحافظ رئيسة التمريض، وفني القسطرة محمد إبراهيم داود.