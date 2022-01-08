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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحمل السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | السبت 08 يناير 2022
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بأنه لديه شخصية تتعامل بشفافية مع المحيطين به يتميز بأنه لديه شخصية تتعامل بشفافية مطلقة مع الآخرين، كما أنه واضح وصريح في حديثه معهم، ويعطي آراءه الشخصية بصراحة دون اللجوء إلى المجاملات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في برجك يدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك جاذبية وحضورا أخاذا وتؤثر بشدة في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل. 

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