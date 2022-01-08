العريش تنجو من كارثة بسبب سقوط سيجارة في «جركن بنزين» وسط السيارات

أنقذت العناية الإلهية، مدينة العريش، من كارثة بعد احتراق سيارة ملاكي كانت تقف بجوار عدد من السيارات بوسط المدينة، حيث تمكن مجموعة من الشباب بمدينة العريش من إطفاء الحريق قبل امتداده.

وأكد شهود عيان لـ«الوطن»، أن صاحب سيارة ملاكي، كان يحاول تعبئة سيارته بالوقود من خلال جركن بيده، وكان في فمه سيجارة فوقعت السيجارة من فمه في الجركن، فنشبت النيران بسرعة كبيرة في الجانب الأيسر للسيارة والكاوتش، وخزان الوقود الخاص بالسيارة، وأصيب صاحب السيارة بحروق في قدمه بعد انتشار النيران بالأرض وأسفل السيارة.

20 سيارة أخرى كانت على بعد خطوات من المكان

وأضاف الشهود أنه لولا العناية الإلهية لحدثت كارثة لا يحمد عقباها، لوجود ما يقرب من 20 سيارة كانت تقف في المكان بجوار السيارة التي شبت بها النيران، وأيضا لوجود عدد من المارة أمام مول تجاري مزدحم بالأهالي من الشباب والعائلات.

سحب السيارة من المكان بعد إطفاء الحريق ونقل المصاب للمستشفى

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتمت معاينة السيارة للوقوف على أسباب الحادثة وكتابة محضر رسمي، بعد معاينة التلفيات في المكان وعدم وجود خسائر بشرية باستثناء صاحب السيارة الذي أصيب بحروق محدودة.

وجرى سحب السيارة من المكان، ونقل صاحب السيارة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يأتي هذا بعد أيام من حادث الطريق الدائري الأوسطي المفجع بدائرة حلوان باصطدام عدة سيارات ببعضها على الطريق؛ ما أسفر عن اشتعال 8 سيارات ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

حادث سير

وكان حادث سير وقع خلال الساعات الماضية بمنطقة الخروبة بين العريش والشيخ زويد بسبب السرعة الزائدة، أدى هذا إلى وفاة شخص وإصابة آخر من أهالي قرية الخروبة غرب الشيخ زويد.

هذا وجرى دفن المتوفي بعد انتهاء إجراءات الدفن وكتابة المحضر الرسمي، فيما يخضع المصاب للعلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العريش العام.