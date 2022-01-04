إزالة الزراعات المحدودة من وادي العريش تحسبا لسيول جديدة

بدأ مجلس مدينة العريش تنظيف وادي العريش من الزراعات الموجودة، تحسبا لوصول سيل من مناطق وسط سيناء، خلال موجة الأمطار الشتوية الحالية.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، إنه جرى تنظيف مجرى الوادي من الزراعات المحدودة التي نفذها صغار المزارعين، وغير المؤثرة على طريق السيل حال وصوله لمجرى الوادي، إلا أن التعليمات التي أصدرها المحافظ هي إخلاءه تماما من أي زراعات مهما كان حجمها، حتى لا يعيق هذا حركة مرور السيل القادم من الجبال والهضاب والسهول والحمادات بوسط سيناء، والتى تبعد عن المدينة قرابة 60 كيلو متر.

مواصلة شفط مياه الأمطار من شوارع العريش

وأضاف رئيس مجلس المدينة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إدارة الأزمات بالمجلس شفطت جميع المياه الراكدة التي سببتها الأمطار، أمس، وأن حركة السير والمرور تسير بشكل طبيعي، مع استمرار الحركة بجميع أسواق العريش.

ووأعلن ديوان محافظة شمال سيناء، في بيان له، أن الأمطار التي ضربت مناطق وسط سيناء غير مؤثرة، وأن السيول التي جرت في بعض المناطق كانت محدودة، وخصصت مناطق لها، سواء فى الحسنة أو نخل؛ لاستخدامها في الزراعة.

وأشار ديوان عام المحافظة، إلى أن عملية إغلاق الطريق الدولي بين الحسنة ونخل كان بشكل محدود لعدة ساعات، تحسبا لزيادة السيول، وفتح بعدها بشكل طبيعي، وعادت حركة السير في تلك المناطق.

تجمعات مياه كثيرة بسبب السيول

وكانت مناطق وسط سيناء قد شهدت بعض السيول، التي أدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه القادمة من جبال وسهول الوسط باتجاه الطريق المؤدى الى شمال تلك المناطق، وجنوب مدينة العريش.

وجاء في بيان لمجلس مدينة نخل، أن «منطقة وادي البروك ووادي الحمض والرواق تعرضت إلى سيل محدود قادم من المناطق الجبلية والحمادات التي تحيط بالمدينة؛ إثر تساقط الأمطار على جنوب ووسط سيناء لليوم الثاني على التوالي بشكل غزير».

وأدى السيل الى قطع الطريق الفاصل بين مدينتى الحسنة نخل، و«النفق نوبيع» المار بمدينة نخل، لعدة ساعات، توقفت فيها حركة المرور والسير.