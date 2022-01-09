الجامعات تكشف موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات من الامتحانات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتنبيه على الطلاب بضرورة الإسراع في سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري؛ تجنبًا لحجب نتائج الامتحانات، وكذلك سرعة تقديم الأوراق للطلاب المتعثرين لمكاتب رعاية الشباب لسدادها عنهم.

حجب نتائج امتحانات الطلاب غير المسددين للمصروفات

في هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة بدأت اليوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مؤكدًا أنه سيتم حجب نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.

ولفت «عبد الخالق»، إلى أن الجامعة سخّرت كافة إمكانياتها لخدمة ومساعدة الطلاب المتعثرين من خلال مكاتب رعاية الشباب، بشرط تقديم الأوراق الدالة على عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات الدراسية.

قرار الحرمان من الامتحانات متعلق بكل جامعة

وفي السياق ذاته، أكد مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن قرار المنع والحرمان من الامتحانات قرار مجلس كل جامعة، مؤكدًا حجب نتائج الامتحانات سواء للفصل الدراسي الأول او الثاني بالنسبة لجميع الفرق الدراسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مع منع تسليم مسوغات وشهادة التخرج، أو تقديم ما يثبت الإعفاء منها من قبل الجامعة.