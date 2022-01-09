محافظ شمال سيناء: إنفاق 650 مليار جنيه على المشروعات التنموية

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك مشروعات تنموية عملاقة تبنى في المناطق كافة بالمحافظة، مؤكدا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تهتم بشكل بالغ بتنمية سيناء، وإعادة الإعمار بها، وبناء مشروعات جديدة كبيرة في المنطقة.

سيناء «سلة غذاء» مصر قريبا

وأشار «شوشة» إلى أن هناك متابعة لعمل المشروعات التي تبني بشكل شبه يومي، من القيادة السياسية بالقاهرة، منوها إلى أن ما صرف على مستوى الجمهورية من خلال «حياة كريمة»، يبلغ 700 مليار جنيه، وكان لسيناء نصيب ما يقرب من 20 محافظة.

وشدد المحافظ على أن سيناء محظوظة بأنها تلقى اهتمام رئيس الجمهورية، موضحا أن مشروع «حياة كريمة» أنفق عليه بمعدل 700 مليار جنيه، وما صرف على سيناء فقط «شمال وجنوب» 650، مشيرا إلى أن «سيناء بالفعل وليس بالقول سوف تكون سلة الغذاء لمصر بالكامل قريبا».

ولفت اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إلى افتتاح مشروع معالجة محطة البقر، منوها إلى أنها تستخرج بشكل يومي 5.6 مليون متر مكعب، وبالتالي سوف تستطيع أن تغذي 600 ألف فدان، متابعا: «سيناء هي باكورة المشروع المصري العملاق الذي سوف يغذي الدولة بأكملها».

استكمال المشروعات التنموية والطرق المحورية بمدينة العريش

من جهة أخرى، تواصل شركات المقاولات في مدينة العريش، عمل المحور الجديد للمدينة، وتجرى عملية التشييد وإعادة الشيء لأصله بشكل منظم على الطريق الساحلي، من المساعيد حتى فندق «سويس ان».

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، إنه يجرى إعادة الشيء لآأصلة سواء لخطوط المياه أو الكهرباء أو الهواتف الآرضية، مؤكدا أن عملية الرصف والتشييد تحدث بشكل طبيعي، وستنتهي المرحلة الآولى قريبا.

وأشار «أحمد» إلى أن هناك مشروعات أخرى سوف تتم داخل مدينة العريش، وجارٍ دراسة الخطط الخاصة بها للبدء الفوري.