رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر: 22 رحلة بالون طائر حلقت في سماء البر الغربي بالأقصر اليوم

كتب:

أماني خيري
03:05 م | الأحد 09 يناير 2022
البالون الطائر - أرشيفية

البالون الطائر - أرشيفية

شهدت منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، وتحديدا بمركز القرنة غرب المحافظة، إقبالا متوسطًا من السياح المصريين والأجانب على التحليق في رحلات البالون الطائر، من خلال 22 رحلة فقط، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الرحلات السياحية خلال جولاتها بالبرين الغربي والشرقي، وبداية من دخولهم حتى موعد المغادرة.

22 رحلة بالون طائر

وأوضح مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر، أن عدد الرحلات المحلقة في سماء المحافظة السياحية وصل إلى 22 رحلة بالون، وهو إقبال متوسط على الرحلات خلال هذه الأيام، لافتًا، إلى أن أغلب السياح المشاركين في رحلات اليوم كانوا من المصريين وعدد قليل من الأجانب من جنسيات مختلفة، منها البرازيلية والأمريكية والروسية.

ووأشار إلى أن محافظة الأقصر تتميز بطقس دافئ شتاءا، ما يجعلها قبلة السياح من كل المناطق في فصل الشتاء مقارنة بالمحافظات الساحلية الأخرى، والتي تزداد فيها شدة البرودة وتتساقط الأمطار بشكل كبير.

معابد البرين الغربي والشرقي

ويزور السياح داخل محافظة الأقصر معابد البر الغربي والبر الشرقي، ومنها معبد الأقصر ومعابد الكرنك وكذلك مُتحفي التحنيط والأقصر، وفي البر الغربي يوجد معبد الدير البحري، ومعبد وادي الملوك، ومعبد وادي الملكات، ومعبد الرامسيوم، ومنطقة مقابر النبلاء، ومنطقة العساسيف، لمشاهدتها والتعرف على الحضارة المصرية القديمة من خلال مشاهدة النقوش الفرعونية على الجدران في المعابد والقطع الأثرية النادرة الموجودة في المتاحف بالبر الشرقي.

 

اقرأ المزيد:

استلام ملعب خماسي بالنجيل الصناعي بالعديسات شرق الأقصر (صور)

مصدر: 25 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر لرؤية معالمها الأثرية

إمام مسجد في الأقصر يقلد أصوات الحصري والمعيقلي: سمعت كل تسجيلاتهم

مليار و448 مليون جنيه لتبطين الترع في الأقصر.. والمحافظ يتابع التنفيذ

كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد الميلاد والمحافظ يهنئ بابا الإسكندرية

22 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر في عيد الميلاد المجيد

بدء العمل بعيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس في الأقصر

22 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر بعد توقفها يومين بسبب الشبورة

مطار الأقصر: استقبال أول رحلات شركة «إيبيريا» الإسبانية منتصف يناير

إلغاء رحلات البالون الطائر غرب الأقصر بسبب الشبورة لليوم الثاني