مصدر: 22 رحلة بالون طائر حلقت في سماء البر الغربي بالأقصر اليوم

شهدت منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، وتحديدا بمركز القرنة غرب المحافظة، إقبالا متوسطًا من السياح المصريين والأجانب على التحليق في رحلات البالون الطائر، من خلال 22 رحلة فقط، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الرحلات السياحية خلال جولاتها بالبرين الغربي والشرقي، وبداية من دخولهم حتى موعد المغادرة.

22 رحلة بالون طائر

وأوضح مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر، أن عدد الرحلات المحلقة في سماء المحافظة السياحية وصل إلى 22 رحلة بالون، وهو إقبال متوسط على الرحلات خلال هذه الأيام، لافتًا، إلى أن أغلب السياح المشاركين في رحلات اليوم كانوا من المصريين وعدد قليل من الأجانب من جنسيات مختلفة، منها البرازيلية والأمريكية والروسية.

ووأشار إلى أن محافظة الأقصر تتميز بطقس دافئ شتاءا، ما يجعلها قبلة السياح من كل المناطق في فصل الشتاء مقارنة بالمحافظات الساحلية الأخرى، والتي تزداد فيها شدة البرودة وتتساقط الأمطار بشكل كبير.

معابد البرين الغربي والشرقي

ويزور السياح داخل محافظة الأقصر معابد البر الغربي والبر الشرقي، ومنها معبد الأقصر ومعابد الكرنك وكذلك مُتحفي التحنيط والأقصر، وفي البر الغربي يوجد معبد الدير البحري، ومعبد وادي الملوك، ومعبد وادي الملكات، ومعبد الرامسيوم، ومنطقة مقابر النبلاء، ومنطقة العساسيف، لمشاهدتها والتعرف على الحضارة المصرية القديمة من خلال مشاهدة النقوش الفرعونية على الجدران في المعابد والقطع الأثرية النادرة الموجودة في المتاحف بالبر الشرقي.