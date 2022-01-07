إمام مسجد في الأقصر يقلد أصوات الحصري والمعيقلي: سمعت كل تسجيلاتهم

امتلك موهبة ربانية حيث رزقه الله صوتا ملائكيا، وقرر أن تكون وسيلته في استخدام هذه الهبة أن يقلد كبار المشايخ والمقرئين في قراءة القرآن الكريم فحفظه كاملا في البداية، قبل أن يلاحظ من حوله روعة صوته ومشابهته لأصوات كثير من المنشدين والمبتهلين أمثال نصر الدين طوبار.

إمام مسجد شاب في الـ30 من عمره، تخرج في معهد القراءات الأزهري، وحفظ القرآن الكريم على يد أحد مشايخ قرية الأقالتة غرب الأقصر طيلة سنوات عمره ولم يتوقف عن الحفظ يومًا ما، وتعلم أحكام التجويد ونجح في قراءته بجميع الأحكام، ويقوم بتحفيظ القرآن الكريم لأطفال القرية منذ سنوات ونجح في تخريج عدة دفعات منهم.

إمام مسجد يقلد أصوات المشاهير

يوضح الشيخ أحمد محسوب ابن قرية الأقالتة بمركز القرنة غرب الأقصر لـ«الوطن» في بث مباشر، تعلمت القرآن الكريم على يد الشيخ يوسف خليل، وكنت حريص بشكل دائم على حفظ كتاب الله حتى أثناء الإجازات وطيلة الأعوام الدراسية، عقب ذلك قررت استكمال دراستي في معهد القراءات الأزهري لزيادة الخبرة والثقافة.

">

كتاب تابع لمنطقة الأقصر الأزهرية

وكشف الشيخ أحمد محسوب: «عقب التخرج من معهد القراءات قررت تحفيظ أطفال القرية للقرآن الكريم، وبالفعل وفقنا الله في تخريج عدة دفعات من حفظة القرآن الكريم من الأطفال في أعمار صغيرة بدأت من 8 سنوات فما أعلى»، متابعا «والأطفال حريصون على تعلم القرآن وحفظه دائما، وليس هذا فقط بل تعلم الأطفال القراءة والكتابة منذ البداية».

تقليد الحصري والبنا

إمام المسجد حافظ القرآن الكريم لا يقوم فقط بتحفيظ الأطفال القرآن لكنه يمتلك مواهب أخرى وهي تقليد كبار المقرئين ومشاهير القرآن الكريم في مصر والسعودية والدول العربية، حيث يمكنه تقليد أصوات كبار المشايخ ومشاهير قراءة القرآن الكريم أمثال الشيخ الحصري والشيخ المعيقلي والشيخ البنا والشيخ محمد أيوب إمام الحرم المكي وغيرهم، قائلا: «سمعت كل تسجيلاتهم كي أستطيع تقليدهم».

وأوضح «محسوب»، إنه كان حريصًا على الاستماع لكبار المشايخ في إذاعة القرآن الكريم والقنوات المتنوعة وترديد الأصوات بشكل دائم، لافتًا إلى صعوبة تقليد بعض الأصوات لكبار المشايخ بسبب قوة الحنجرة التي يمتلكونها، مع قدرته على الابتهال لكبار المبتهلين أمثال الشيخ طوبار.