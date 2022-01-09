استلام ملعب خماسي بالنجيل الصناعي بالعديسات شرق الأقصر (صور)

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بالنجيل الصناعى، والمنفذ من قبل إحدى الشركات الخاصة بمنطقة العديسات بحري التابعة لمركز الطود شرق الأقصر.

وتم تنفيذ الملعب خلال فترة وجيزة ثم استلامه بحضور رئيس مجلس مركز ومدينة الطود الدكتور محمد رزق، وتحت رعاية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمنشآت الرياضية بقيادة الدكتور اشرف البجرمي، ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة صلاح رشوان وكيل الوزارة بالأقصر.

استلام ملعب خماسي

وذكرت مديرية الشباب والرياضة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أن عددا من السمؤولين شهدوا استلام الملعب الخماسي، ومنهم حجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب العديسات بحرى شرق الأقصر، والمهندس سعيد عبد الغني عن الشركة المنفذة للمشروع، فضلا عن المهندسة سحر خليفة مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، وسيد أحمد سلمان بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

زيادة الملاعب لحث الشباب على ممارسة الرياضة

كما حضر حفل استلام الملعب الخماسي كل من المهندس أحمد شعبان، والمهندس أحمد مصطفى من اللجنة الاستشارية المشرفة على التنفيذ مركز الاستشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة على استكمال تسلم العديد من ملاعب النجيل الخماسية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطتها لزيادة عدد الملاعب في جميع القرى والمراكز داخل المحافظة وتطويرها وإنشاء الجديد منها، لتلبية متطلبات الشباب والأهالي من أبناء المحافظة.