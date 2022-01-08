مصدر: 25 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر لرؤية معالمها الأثرية

إقبال متوسط شهدته منطقة القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، على رحلات البالون الطائر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وبلغ عدد الرحلات المحلقة في السماء 24 رحلة بالون طائر، إذ يأتي السياح لمحافظة الأقصر لزيارتها والتعرف على حضارتها القديمة، ومشاهدة معالمها الأثرية والسياحية بالبرين الغربي والشرقي.

24 رحلة بالون طاير

وأوضح، مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر، أن 24 رحلة بالون طائر حلقت في سماء المحافظة السياحية، وعلى متنها عدد من السياح من جنسيات مختلفة، أبرزها الجنسيات الروسية والبرازيلية والفرنسية، وجاءت الجنسية المصرية الأقل حضورا بين مستقلي هذه الرحلات.

التحليق على بعد 2000 قدم

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن رحلات البالون تحلق في السماء على بعد 2000 قدم في منطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، كما تصل سرعة الرياح المسموح بالتحليق خلالها هي فقط 8 عقدات، على أن يتم التحليق في أي درجات بداية من 1 وحتى 8 عقدات، ويتم إجراء الرصدة الجوية بشكل يومي قبل البدء في التحليق بالقرنة، وقد تُلغى الرحلات قبل بدء طيرانها في حالة زيادة سرعة الرياح عن المسموح بها، أو حتى وجود مشكلة في الرؤية بسبب الشبورة.

وتتميز محافظة الأقصر بطقس شتوي رائع يبحث عنه جميع المواطنين من المحافظات الأخرى، إذ يفضلون قضاء فصل الشتاء داخل المحافظة، حيث تعاني المحافظات الساحلية من طقس شديد البرودة في فصل الشتاء مع تساقط أمطار غزيرة.