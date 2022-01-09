 توقيع بروتوكول بين جامعتي بني سويف التكنولوجية والنهضة لتأهيل الطلاب

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعتي بني سويف التكنولوجية والنهضة في المجالات الإنتاجية والخدمية والتدريبية المتنوعة، وتطوير إجراء البحوث والدراسات في المجالات الصناعية والتكنولوجية والبيئية المختلفة ضمن خطة مصر 2030، ووقع على البروتوكول كل من الدكتور محمد شكر ندا رئيس الجامعة التكنولوجية، والدكتور محمد حسام الدين الملاحي رئيس جامعة النهضة.

صقل مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرة العملية

وأكد محافظ بني سويف، أهمية البروتوكولات التي تستهدف صقل مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل وهم يمتلكون العلم والخبرة العملية، إذ إنّ الدراسة العلمية والأكاديمية ليست كافية للحصول على فرصة عمل مميزة في عناصره ومكوناته ومعطياته في تطور متلاحق ومتسارع، مثنيا على التعاون الملحوظ بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في جميع المجالات والقطاعات، في إطار الرؤية والتوجيهات التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل كفريق واحد من أجل تنمية شاملة ومستدامة.

استحداث برامج لتنمية البيئة المحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل

وتضمن البروتوكول الذي تم توقيعه، تحت رعاية محافظ بني سويف، العديد من أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات التدريب والتطبيقات الفنية والعلمية للطلاب، من خلال الاستفادة من الورش والمعامل المتوافرة لدى الجامعتين، وعقد المؤتمرات المشتركة في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجية والتدريب والتشغيل، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والإداريين بين الجامعتين لخدمة العملية التعليمية والتطبيقات العملية، واستحداث برامج جديدة مشتركة لتنمية البيئة المحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل،وكذا التعاون في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي وإنشاء برامج مهنية ودراسية مشتركة بين الجانبين، وتقديم مقترحات للدعم الفني والتكنولوجي والإداري في مجالات التنمية المحلية، والتطوير الإداري والتدريب وتنشيط السياحة والرعاية الصحية والتصميم والتطوير العمراني للمساعدة في تطوير المحافظة جماليا وتخطيطا.

من جهتهما، أعرب رئيسا الجامعتين عن شكرهما وتقديرهما للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لرعايته للبروتوكول الموقع، والذي يستهدف توثيق التعاون المشترك بينهما في المجالات الإنتاجية والخدمية والتدريبية على النحو الذي يسهم في رفع المستوى المهني والعلمي للعاملين وتطوير وإجراء البحوث والدراسات في المجالات التكنولوجية والصناعية والبيئية، من خلال تخريج جيل جديد في مجالات الصناعة والطاقة التي يحتاجها سوق العمل، عن طريق تقديم برامج تكنولوجية أكاديمية مواكبة لسوق العمل بالمواصفات والمعايير الدولية الحديثة في إطار خطة ورؤية مصر 2030، لتقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل والخريج وتسهم بشكل فعال في الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي لأبناء المجتمع على النحو الكفيل بالإسراع من عملية التنمية المجتمعية والصناعية الشاملة

حضر توقيع البرتوكول، الدكتور سالم الخضري عميد كلية الهندسة، وعامر ربيع، مدير العلاقات العامة، أحمد عبدالله، مدير الشؤون القانونية ، وأعضاء المكتب الفني بديوان عام المحافظة: شيرين حسين، مدير المكتب، المهندسة مي علي، والمهندس محمد بشير، والمهندس إسلام حسانين، وعدد من التنفيذيين المعنيين.