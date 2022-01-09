«الهندسة الإنشائية»: العمر الافتراضي للمباني في مصر لا يتجاوز 50 عاما

أكد الدكتور هاني الشافعي، أستاذ ومدير معمل خواص واختبار المواد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن مشروعات البنية التحتية في مصر تُشيَّد على أساس أن يكون عمرها الافتراضي ما بين 100 و120 عامًا، وهو ما يعني أنها تُنفذ بأعلى درجات الدقة، خاصة وأن معدلات العمر الافتراضي للمنشآت في مصر لا تتجاوز 50 عامًا.

وأشار خلال مشاركته، مساء السبت، في ختام المحاضرات المجانية، التي نظمتها شعبة الهندسة المدنية، إلى أن أداء الخرسانة مع الزمن يعتمد على مواصفات الخلطة الخرسانية، التي تضم 6 عناصر رئيسية، وتشمل نوع الأسمنت المستخدم، ومحتوى الأسمنت، ونسبة الماء للأسمنت في الخلطة الأسمنتية، ومقاومة الضغط، وسُمك الغطاء الخرساني، ومحتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات الكلية بالخرسانة.

وأوضح الشافعي، أن الكود المصري 2020، شهد تعديلات كثيرة، فيما يتعلق بالمواد المستخدمة في الخرسانة، سواء الأسمنت أو الحديد أو الركام أو مياه الخلط، مشيرا إلى وجود 27 نوعًا من الأسمنت في مصر، وأنواع مختلفة من الحديد، أغلبها غير مقاوم لأحمال الزلازل.

وشدد على أن الركام في مصر بلا نشاط كيميائي، وهو أمر إيجابي، ولكن هذا لا يمنع ظهور ركام نشط كيميائيًّا في المستقبل، بعد التوسع الكبير في الإنشاءات التي تشهدها مصر طوال السنوات السبع الأخيرة.

ومن جانبه، أشاد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بالدور الذي يقوم به مهندسو مصر في بناء مصر الحديثة.

وقال ضاحي: «كل مهندسي مصر يشعرون بالفخر للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة حاليا، وهي مشروعات غير مسبوقة، والمهندسون أحد عناصرها الرئيسية».

ندوات تثقيفية لنقابة المهندسين

ودعا النقيب، جموع المهندسين إلى مواصلة البحث والدراسة والتعلم طوال حياتهم.

وتابع: «مهنة الهندسة لا ينتهي تطورها ولا تتوقف ابتكاراتها، فتظهر دومًا مواد وأفكار جديدة وطرق حديثة في التنفيذ، ولهذا يجب أن يحرص كل مهندس على التعلم المستمر طوال حياته».

وأشاد نقيب المهندسين، بالندوات التثقيفية التي تنظمها شُعب النقابة المختلفة، وعلى رأسها شعبة الهندسة المدنية، موجهًا التحية للمهندس الاستشاري أحمد رمزي، رئيس الشعبة المدنية، وجميع أعضاء مجلس الشعبة على ما نظمته الشعبة من ندوات تلقي الضوء على موضوعات مهمة، تقدم للمهندسين أحدث ما تم التوصل إليه في مجال تخصصهم المهني.

ختام المحاضرات

واختتمت شعبة الهندسة المدنية، سلسلة محاضراتها المجانية الـ42، التي تواصلت على مدى 6 أشهر، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس حسن عبد العليم، أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية والمهندس محمد الحسيني، عضو المجلس الأعلى وأمين الشعبة، والمهندس خالد توكل، عضو المجلس الأعلى وعضو الشعبة، والمهندسة منال سري، عضو الشعبة المدنية والمهندسة شاهندة، عضو شعبة الهندسة المدنية.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن عبد العليم، حرص جميع شُعب النقابة على عقد ندوات ومحاضرات مهمة لجموع المهندسين، موجهًا الشكر لمجلس شعبة الهندسة المدنية على تنظيم 42 محاضرة مجانية متتالية، تمثل مخزونًا علميًّا كبيرًا، ومتضمنة معلومات مفيدة لشباب وشيوخ المهندسين.