محطات في حياة تهاني الجبالي.. أول قاضية مصرية ورائدة في دعم المرأة

فقدت مصر، صباح اليوم 9 يناير 2022، واحدة من رائدات الحركة النسائية في القضاء المصري، وأبرز الشخصيات السياسية في مصر، هي المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، التي توفيت متأثرة بفيروس كورونا، وتستعرض «الوطن» في هذه السطور، محطات مهمة في حياتها.

المستشارة تهاني الجبالي

1ـ وُلدت المستشارة تهاني الجبالي في 20 نوفمبر 1950، في طنطا، بمحافظة الغربية.

2ـ تعد تهاني الجبالي أول امرأة مصرية تُعين في منصب القاضي في مصر، إذ كانت نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، في 22 يناير 2003، بقرار جمهوري.

نشاط المستشارة تهاني الجبالي في مجال دعم المرأة

3ـ ترأست المستشارة تهاني الجبالي لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب.

4ـ شغلت منصب خبير في لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة والجامعة العربية.

مشاركات تهاني الجبالي البحثية

5ـ شاركت المستشارة تهاني الجبالي في عدد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المرأة ومنها:

ـ «حقوق المرأة الإنسانية»

ـ «أحكام ماضية في تاريخ القضاء»

ـ «الحقوق الدستورية للمرأة في الدساتير العربية والإسلامية»

ـ «دراسة مقارنة في دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران»

ـ «بحث في حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية في قضايا المرأة»

ـ «بحث في الحقوق السياسية للمرأة»

ـ «أبحاث في تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية»

ـ «دراسة نقدية للبنيان التشريعي العربي وحقوق المرأة»

تكريم تهاني الجبالي

5ـ حصلت المستشارة تهاني الجبالي، على المركز الأول بين السيدات الأكثر تأثيرا في مصر لعام 2014، بالمناصفة مع الإعلامية ريهام سعيد.

6ـ حصلت منفردة على المركز الأول بين السيدات الأكثر تأثيرا في مصر لعام 2015.