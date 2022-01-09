مصرع نجار مسلح سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بالمنوفية

لقي نجار مسلح مصرعه، في قرية ميت خاقان التابعة لقيم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء العمل في القرية، وعلى الفور قام الأهالي بنقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكن دون جدوى.

إخطار بالواقعة

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطار من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بمصرع «م.ص» نجار مسلح، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء العمل في قرية ميت خاقان التابعة لدائرة قسم شبين الكوم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

قوات الشرطة تنتقل إلى مكان واقعة مصرع نجار في المنوفية

وعقب تلقي الإخطار من قسم شرطة شبين الكوم، انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وتم سؤال شهود العيان وأهالي القرية وسؤال العاملين معه، لمعرفة أسباب السقوط، وهل هناك شبهة جنائية حول الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.