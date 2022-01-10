«فودة»: 30 طنا حجم المخلفات بشرم الشيخ يوميا.. ومنظومة ذكية لإدارتها

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم الاثنين، إن مدينة شرم الشيخ تمتلك مصنعا لإدارة المخلفات الصلبة في منطقة «الخناصير»، موضحا أنه جري إنشاء هذا المصنع ضمن منحة الاتحاد الأوربي للمحافظة في عام 2006، لإعادة تدوير المخلفات ونقلها إلي المصانع في القاهرة بدلا من فرزها يدويا.

وأوضح المحافظ أن المصنع تعرض لحريق وعمليات سلب ونهب أثناء ثورة يناير وتوقفت عجلة العمل به، وجرى الاتصال بوزيرة البيئة لطرح المصنع للشركات الخاصة، لأنه يحتاج لأكثر من 30 مليون جنيه لإعادة تشغيل.

توجيهات الرئيس السيسي

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة استكمال منظومة تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء تطبق فيها كل الضوابط والشروط الخاصة بالمدن الخضراء، من بينها المخلفات الصلبة.

وأشار إلي أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، تمهيدا للعمل في منتجع شرم الشيخ طبقا لتوجيهات الدكتورة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي كلف باستقدام شركات متخصصة إلى شرم الشيخ التي أصبحت قبلة العالم في المؤتمرات.

منظومة ذكية لإدارة المخلفات الصلبة

وأكد اللواء خالد فودة، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قامت بزيارة أمس إلى مصنع فرز المخلفات بمنطقة «الخناصير» بشرم الشيخ علي هامش مشاركتها في منتدي شباب العالم، موضحا أنه تقرر وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ تتضمن منظومة ذكية لإدارة المخلفات من خلال عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة، بالإضافة إلي إقامة مدافن صحية طبقا للشروط والضوابط العالمية.

وقال إن مدينة شرم الشيخ تعاني من نقص شديد في العمالة في مجال النظافة، رغم أن الناتج اليومي المخلفات الصلبة في مدينة شرم الشيخ يزيد عن 30 طنا يوميا.

وشدد المحافظ علي ضرورة الاستعانة بالعاملين في مجال إدارة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ، وعدم التفريط في اي عامل وادراجهم ضمن فريق عمل المنظومة الجديدة.