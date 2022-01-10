محاكمة المتهمين بحرق منزل والتسبب في وفاة طفل بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة ثلاثة متهمين في قضية إشعال النيران عمدًا داخل مبنى سكني بالمقطم؛ ما أسفر عن وفاة طفل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول أشعل النار متعمدًا في مبنى سكني مملوك للمجني عليه، إذ نفذ الجاني مخططه الإجرامي من خلال سكب مادة قابلة للاشتعال على باب مسكن الضحية مستخدمًا «ولاعة».

وفاة طفل نتيجة اشعال النيران في منزله

وعلى الفور اندلعت النيران بمسكن المجني عليه، والتهمت جميع محتويات المنزل، مما تسبب في وفاة ابن المجني عليه، طفل يدعى «هاني. ع»، الذي كان متواجدًا داخل المسكن أثناء اشتعال النيران به.

وأوضحت التحقيقات، أن باقي المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول في التحريض والاتفاق ومساعدة الجاني في إشعال النار عمدًا بمسكن المجني عليه، بعد أن توجهوا إلى مكان الواقعة وحرضوه على ارتكاب تلك الجريمة البشعة، وكان اتفاقهم معه مقابل دفع مبلغ من المال، إذ أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي «جازولين» وولاعة التي نفذ بها جريمته بناء على تحريض من باقي المتهمين.

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إحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات، بعد اعتراف المتهم بارتكاب جريمته وباقي المتهمين عند استجوابهم.

وأثبت تقرير وحدة الأدلة الجنائية لإدارة الحرائق، أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع الاشتعال «ولاعة» باستخدام مادة «الجازولين»، مما تسبب في الحريق ووفاة طفل.