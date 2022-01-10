انطلاق امتحانات نصف العام بمدارس طنطا وسط إجراءات احترازية مشددة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أداء الطلاب لامتحانات نصف العام بالمراحل المختلفة في مدارس طنطا في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية.

محافظ الغربية يتابع امتحان اللغة العربية

وبدأ المحافظ جولته تفقد أداء طلاب الصف الخامس الابتدائي والأول الإعدادي لمادة اللغة العربية، كما تفقد أداء طلاب الصف الأول الثانوي الفني لمادتي اللغة العربية والدين بمدارس «طنطا الفنية النسيجية، الجيل المسلم، محمد فريد».

متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

واطمأن محافظ الغربية خلال جولته على سير الامتحانات دون وجود أي معوقات وفي ظل التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الطلاب للكمامة، تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، وكذلك وجود طبيب في حالة حدوث أي مشاكل صحية للطلاب.