رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: واجهنا تأثير الجائحة السلبي على الاقتصاد بمبادرات حكومية

كتب:

شريف سليمان
02:27 م | الإثنين 10 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عددًا من القطاعات في مصر تأثرت نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مثل الطيران والسياحة، لكن الحكومة تحركت بالمبادرات لتعويض الاقتصاد المصري وتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة.

الرئيس: قدمنا الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة وقت الجائحة

وأضاف الرئيس خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم: «قدمنا الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة لمجابهة الظروف، ولم تتوقف مشروعاتنا وإجراءات العمل في مصر قبل وأثناء الجائحة وحتى الآن».

اقرأ المزيد:

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جائحة كورونا بمنتدى شباب العالم

السيسي يطلق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم: على الخير اجتمعنا

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جائحة كورونا بمنتدى شباب العالم

السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد الأردني بمنتدى شباب العالم

السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان بمنتدى شباب العالم

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور السيسي بعد قليل