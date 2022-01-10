السيسي: واجهنا تأثير الجائحة السلبي على الاقتصاد بمبادرات حكومية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عددًا من القطاعات في مصر تأثرت نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مثل الطيران والسياحة، لكن الحكومة تحركت بالمبادرات لتعويض الاقتصاد المصري وتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة.

الرئيس: قدمنا الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة وقت الجائحة

وأضاف الرئيس خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم: «قدمنا الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة لمجابهة الظروف، ولم تتوقف مشروعاتنا وإجراءات العمل في مصر قبل وأثناء الجائحة وحتى الآن».