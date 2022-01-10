السيسي في رسالة للشباب: إيجابيات جائحة كورونا لن تظهر الآن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ عالم ما بعد كورونا سيكون مختلفًا عن العالم قبلها، «وأنا شايف فعلا إننا رايحين لكدة».

آثار جائحة كورونا على العالم ستظهر بعد سنوات من الآن

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى الشباب، خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، قال فيها: «عاوز أقول للشباب اللي موجود، مش هنعرف كل حاجة أفرزتها الجائحة دلوقتي، يمكن كمان سنوات تزيد أو تقل، هنشوف النتائج اللي عملتها الجائحة في العالم، وكان لها آثار إيجابية جدًا رغم المنحة».

منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في منتدى شباب العالم عن بُعد

فعاليات منتدى شباب العالم، انطلقت تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، بهدف جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

وأطلقت منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في منتدى شباب العالم عن بُعد، إذ جرى استخدام مرة تقنية تتيح للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية لأول مرة، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية photo booth.