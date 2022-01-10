السيسي: محنة كورونا ألقت الضوء على أهمية التواصل بين دول العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الجميع اتفق على أنّ محنة «كوفيد - 19» كانت قاسية جدا على العالم، لكنها ألقت الضوء على أهمية زيادة تواصلنا واستعدادنا لإتاحة فرصة أكبر لمشاركة أكثر فاعلية من الواقع الحالي.

تأثير لقاح كورونا على العالم

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أنّ اللقاح كان له أثر كبير على العالم كله، فبعض الدول كان لديها الفرصة للحصول عليه، والبعض الآخر لم يكن لديه الفرصة لتوفير اللقاحات لشعبه، ما ألقى الضوء على أهمية التشارك العالمي في مجابهة التحديات بشكل عادل، غير مرتبط بالقدرات الاقتصادية والقدرات العلمية.

منتدى شباب العالم

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.