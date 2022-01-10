السفير الأمريكي: مصر اتخذت خطوات جادة لعلاج مشكلة تغير المناخ

قال السفير الأمريكي لدى مصر، جوناثان كوهين، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعاد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وجددت بلاده التزامها بخفض انبعاثات الكربون، وتقديم الدعم لتعديل التمويل.

جهود مصر لعلاج أزمة تغير المناخ

وأضاف كوهين، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أنّ مصر تتخذ خطوات جادة لعلاج مشكلة تغير المناخ، من خلال تغيير قطاعات كبيرة من استهلاكاتها في الطاقة إلى قطاعات خضراء.

وتابع السفير الأمريكي: «طموحات مصر في أن تكون دولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، تعني أنّ الطاقة سيتم تجديدها، وهذا من بين أمور أخرى نراها تحدث في مصر، مثل ترشيد استخدام موارد المياه وتحسين طرق الصناعة»، لافتا إلى أنّ الاستثمار سيكون له حضور كبير في مصر.

مصر مستعدة لمواجهة تغير المناخ

وواصل كوهين: «الكثير من المؤسسات في مصر استعدت لمجابهة تغيرات المناخ، ما يسمح باستخدام المواهب المصرية، كما أنّ الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، يعد بفرص واعدة على صعيد الاستثمار».

جون كيري يصل مصر غدا

وأكد سفير الولايات المتحدة، أنّ جون كيري، وهو أحد أهم رواد مكافحة تغير المناخ، يصل إلى مصر غدا، للحديث عن آفاق الاستثمار التي يمكن أن تبدأ في هذا المجال بالتعاون مع مصر، ونتطلع للتعاون مع مصر بوصفها الدولة المضيف لمؤتمر الأطراف 27 هنا في شرم الشيخ».