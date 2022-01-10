زاهي حواس: منتدى الشباب رسالة بأن مصر منفتحة على العالم رغم كورونا

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بحضور هذا الكم الكبير من الشباب، يؤكد للعالم أنّ جائحة كورونا لم تؤثر على استمرار الحياة، متابعا: «الرئيس السيسي دائما ما يبهرنا بالأفكار الجديدة».

زاهي حواس: منتدى الشباب انطلاقة مهمة لتبادل الأفكار

أضاف زاهي حواس، خلال لقاء على شاشة التليفزيون المصري، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أنّ عقد منتدى الشباب في هذا التوقيت يعد شيئا مبهرا، خاصة أنّ الشباب هم قادة المستقبل، ويجب إعدادهم لتلك المهمة من الآن.

وتابع: «لقاء الشباب المصري بشباب العالم، بمثابة انطلاقة مهمة من أجل التفاهم والسلام وتبادل الأفكار، فضلا عن أنه يعكس حقيقة مؤداها، أنّ مصر بلد الأمان، تحتض آلاف الشباب من كل مكان في العالم، ليكونوا سفراء لبلدانهم».

وواصل عالم المصريات: «سعيد بأن موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش ومنتدى شباب العالم.. أعظم وأقوى دعاية لنا كمصريين في الخارج، لكي تعود السياحة بقوة، وكل بيت في مصر يستفيد من السياحة».

أتمنى عقد منتدى الشباب كل عام

توجه زاهي حواس، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه منتدى الشباب، وتواجده به، بالإضافة إلى تواجد كل الوزراء والمسؤولين، لأنه «المنتدى الأهم» في العالم، متابعا: «شاهدت مداخلة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال فعاليات الافتتاح، ما يؤكد أنّ هناك اهتماما عالميا بالمنتدى، وأتمنى أن يُعقد المنتدى كل عام».

وأكد حواس، أن النسخ الماضية لمنتدى شباب العالم، وتوصياتها كان لها أثر بالغ على الصعيد العالمي، لكن انعقاد النسخة الرابعة له دلالة قوية في ظل جائحة كورونا، ويعكس رسالة بأن مصر لن تغلق، لكنها تنفتح على العالم: «أول جائحة حدثت في العالم كانت أيام الفراعنة، في نهاية الأسرة 18 بعد موت الملك توت عنخ آمون بشهر واحد، وكانت قوية في العالم كله».