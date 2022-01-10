بريد الوطن .. طفولة النسرين
كتب:
الوطن
10:24 م | الإثنين 10 يناير 2022
صورة تعبيرية
الشوق ثار فضمّنى بيدَيه
فرشفت كأس العشق من شفتَيه
ألقى بى الشعر الرهيف كقبلة
فى ثغر نسرين يتوق إليه
وأعيش ملهمة القصيدة غنوة
مخرت بها الأشواق فى عينيه
أنا ما جلست على دروب تلهفّى
إلا وطيفك ممسك بيديه
تهدهد عاشقاً كتفَيه
عزف اللقاء بلحنها يا ويحه
من ثغرها سكب الحنين عليه
كيمامة ألقى الخيال بحسنها
فتخايلت نشوى على كفيه
نظرت لقفر فاستحال لروضة
والورد هدهد عاشقاً قدميه
يا دفقة العشق الحنون وهمسة
والطيب ملهوف إلى برديه
وعلى جبين قصيدة ملتاعة
صدحت نوارسها على خديه
من زيزفون الوجد كحل لحظها
عشق تربع ساكناً جفنيه
ليلاى ثغر الوجد ليل وجيبه
ألقى متون الصبر من زنديه
عبدالناصر الكومى
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