بريد الوطن .. طفولة النسرين

الشوق ثار فضمّنى بيدَيه

فرشفت كأس العشق من شفتَيه

ألقى بى الشعر الرهيف كقبلة

فى ثغر نسرين يتوق إليه

وأعيش ملهمة القصيدة غنوة

مخرت بها الأشواق فى عينيه

أنا ما جلست على دروب تلهفّى

إلا وطيفك ممسك بيديه

تهدهد عاشقاً كتفَيه

عزف اللقاء بلحنها يا ويحه

من ثغرها سكب الحنين عليه

كيمامة ألقى الخيال بحسنها

فتخايلت نشوى على كفيه

نظرت لقفر فاستحال لروضة

والورد هدهد عاشقاً قدميه

يا دفقة العشق الحنون وهمسة

والطيب ملهوف إلى برديه

وعلى جبين قصيدة ملتاعة

صدحت نوارسها على خديه

من زيزفون الوجد كحل لحظها

عشق تربع ساكناً جفنيه

ليلاى ثغر الوجد ليل وجيبه

ألقى متون الصبر من زنديه

عبدالناصر الكومى

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