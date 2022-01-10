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محمود مسلم

بريد الوطن .. طفولة النسرين

كتب:

الوطن
10:24 م | الإثنين 10 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الشوق ثار فضمّنى بيدَيه

فرشفت كأس العشق من شفتَيه

ألقى بى الشعر الرهيف كقبلة

فى ثغر نسرين يتوق إليه

وأعيش ملهمة القصيدة غنوة

مخرت بها الأشواق فى عينيه

أنا ما جلست على دروب تلهفّى

إلا وطيفك ممسك بيديه

تهدهد عاشقاً كتفَيه

عزف اللقاء بلحنها يا ويحه

من ثغرها سكب الحنين عليه

كيمامة ألقى الخيال بحسنها

فتخايلت نشوى على كفيه

نظرت لقفر فاستحال لروضة

والورد هدهد عاشقاً قدميه

يا دفقة العشق الحنون وهمسة

والطيب ملهوف إلى برديه

وعلى جبين قصيدة ملتاعة

صدحت نوارسها على خديه

من زيزفون الوجد كحل لحظها

عشق تربع ساكناً جفنيه

ليلاى ثغر الوجد ليل وجيبه

ألقى متون الصبر من زنديه

                                                           عبدالناصر الكومى 

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