بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني بمنتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، بعد قليل، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى الإعلان عن أجندة النسخة الرابعة من الإدارة، عبر الموقع الرسمي للمنتدى، المقرر أن تضم العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى شباب العالم.

جلسات المنتدى تنطلق بالتوازي مع بعضها البعض في قاعات مختلفة

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بعدد من الجلسات التي ستنطلق بالتوازي مع بعضها البعض في قاعات مختلفة، حيث تبدأ جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، والتي تنطلق في القاعة الرئيسية، وبالتوازي معها يتم عمل «نموذج محاكاة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان»، والتي تنعقد بقاعة وادي النيل وقناة السويس، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

عقد جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بالأمس

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس منتدى شباب العالم بالجلسة العامة الافتتاحية، والتي أعلن بها انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وأعقبها الجلسة الأولى بمنتدى شباب العالم، بعنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»، والتي قال بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الحديث عن تجربة مصر في مكافحة فيروس كورونا، يتطلب تطرق إلى أمرين رئيسيين، وهما الصحة والاقتصاد، مضيفا أنّ الدولة أطلقت في أعوام 2017 و2018 و2019 مبادرات لحماية صحة المصريين، وعلى رأسها مبادرة الكشف عن فيروس سي.

وأضاف الرئيس «لما عملنا البرنامج ده واتحركنا في مصر، كان بيتم المسح الكامل للأمراض، زي السكر والصغط والسمنة، والكلام ده لما عملناه بدري، خلانا بفضل الله قدرنا بعد ما كنا أكتر دولة عندها إصابات بفيروس سي، نكون بشهادة منظمة الصحة العالمية، أقل الدول اللي عندها إصابات بالفيروس ده»، مؤكدا أنّه حال ظهر كورونا بهذا الحجم من المصابين بفيروس سي، كنا سنفقد الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة.