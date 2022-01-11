هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء تعاين 12 مدرسة بالشيخ زويد

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، بشمال سيناء، أنه تقرر ترميم مدرسة الوحشي جنوب الشيخ زويد.

وقال رضوان في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بعد المعاينة تبين أن مدرسة الوحشي تحتاج إلى ترميمات قليلة، ولم تتعرض لأذى كبير، مشيرًا إلى أنه تم عرض المدرسة على هيئة الأبنية التعليمية، والتي بدورها سوف تقوم بإنهاء استعدادات المدرسة لاستئناف الدراسة بمجرد الانتهاء من الترميمات والدهانات الموجودة.

معاينة 12 مدرسة جنوب وغرب الشيخ زويد لترميمها

وتابع رضوان أنه بذلك بقيت 12 مدرسة أخرى تحتاج إلى التجديد ما بين إعادة تجديد وبناء وترميمات، ووضع جميع الاحتياجات والمستلزمات، سواء بمدارس الجورة والظهير، وأبو العراج، وأبو رفاعي والوحشي، وأبو فرج والشلاق وقبر عمير وجرادة، وجميع تلك المدارس التي تم استلامها بالفعل جنوب وغرب الشيخ زويد

لجنة من هيئة الأبنية التعليمية تعاين المدارس

قال علي عودة مدير التخطيط بإدارة الشيخ زويد التعليمية في بيان له، إن لجنة من هيئة الأبنية التعليمية قامت بالفعل بمعاينة بعض المدارس، وتم بالفعل البدء في ترميم مدرسة أبو العراج، وبعض المدارس في قرية الجورة جنوب الشيخ زويد

وأكدت إدارة الشيخ زويد التعليمية أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي في جميع المدارس بما فيها القرى العائدة، وأنه تم قبول جميع الطلاب المنقولين من المدارس الأخرى جنوب الشيخ زويد وغربها بالإخطار، وذلك بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، والعمل على تقديم جميع التسهيلات للطلاب المنقولين مراعاة لظروف العودة إلى المدارس.