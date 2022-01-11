الانتهاء من تطوير معبد الكرنك بالأقصر.. ممر خاص لذوي الهمم ومخرج جديد

أنهت وزارة الآثار أعمال التطوير بمعابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، والتي تضمنت تركيب أرضيات من الحجر على الطراز الحديث وإزالة جميع الكتل الحجرية القديمة والكائنة بمنطقة الكباش في مدخل معبد الكرنك، فضلا عن بدء تشغيل أول ممر جديد للزوار للخروج من معابد الكرنك، وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة وزارة الآثار لاستكمال أعمال التطوير التي تتم داخل المناطق الأثرية بجميع المحافظات.

ممر لذوي الهمم بمعابد الكرنك

وأوضح «طيب غريب» مدير معابد الكرنك شمال الأقصر، أن أعمال التطوير في معابد الكرنك تضمنت تركيب أرضيات جديدة من الحجر مع إزالة جميع الأحجار القديمة في المدخل الرئيسي لمعبد الكرنك، وتحديدا في منطقة الكباش، بالإضافة لتنفيذ أول مخرج ومسار جديد للزوار من ذوي الهمم بمعابد الكرنك لتيسير عملية دخول وخروج الزوار من المعبد.

تطوير وتوسعة مدخل المعبد الكرنك

وأضاف مدير معابد الكرنك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أعمال التطوير تضمنت توسيع المنطقة بعرض حوالي 15مترًا، فضلا عن إضافة حواجز حديدية في أعلاها حبال تمنع التلامس بين الكباش وبين الزوار والمعرض ليها الآثار في حالة عدم وجود حواجز، لافتًا إلى إضافة عدد من أحواض الزهور في الساحة الأمامية قبل مدخل المعبد.

كما تضمنت أعمال التطوير بالكرنك الانتهاء من تطوير منطقة الساحة الخارجية بالمدخل الرئيسي من قبل إحدى الشركات الخاصة خلال أعمال التطوير التي شهدتها المحافظة بالكامل بالتزامن مع زيارة الرئيس لها في حفل افتتاح طريق الكباش في شهر نوفمبر الماضي بحضور عدد من السفراء الأجانب والمصريين حيث أقيم الحفل داخل معبد الأقصر.