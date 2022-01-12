حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد برج الجوزاء من أكثر الأبراج التي تعشق الحياة والرومانسية، ومن أهم صفات برج الجوزاء، امتلاكه شخصية غير قادرة على العيش دون حب.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن»، نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

يحدث لك اليوم تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان حتى لا تتعرض للمكائد وابتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

تميل اليوم للعزلة وللتأمل في صمت وينفعك ذلك، وابتعد عن الحديث عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.