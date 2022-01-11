خريجة «الرئاسي الأفريقي»: «حياة كريمة» خدمت قرى محرومة من التطوير منذ 70 عاما

قالت أسماء محمد العزب خريجة البرنامج الرئاسي الأفريقي، إنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة قدمت خدمات لمناطق وقرى لم تدخلها خدمات منذ 70 عاما، وأحدثت تغييرات جذرية بها، موضحة: «الأماكن مكانش فيها صرف صحي أو كهرباء أو ميّة للشرب، ولما نشوفها دلوقتي كأننا في منطقة متقدمة».

وأضافت العزب، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام الديب ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المنتدى يشهد عرض عدد كبير من منتجات معرض تراثنا وهو أمر مهم للغاية: «المنتجات مصنوعة بإتقان كبير وأسعارها مناسبة للغاية، والمعاملة طيبة والناس يتعاملون برحابة صدر».

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابعت خريجة البرنامج الرئاسي الأفريقي، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكن المرأة اقتصاديا بشكل كبير، حيث انتهى عصر البحث عن وظائف وأصبح بإمكان الجميع تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال مشروعات مختلفة، لافتة إلى أنّ القارة أصبحت تشهد برامج كثيرة مهتمة بالصحة الإنجابية للمرأة وتنظيم الأسرة، إضافة إلى التمكين الاقتصادي، خاصة المرأة المعيلة.

وأشارت إلى أنّ النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تطرّقت إلى ملف الصحة في قارة أفريقيا، وكيفية توفير لقاحات لكل الشباب بالتساوي والتكامل الاقتصادي بين جميع الدول الأفريقية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة.

إعادة هيكلة القوانين

وأوضحت: «مصر في مرحلة إعادة هيكلة القوانين حتى تكون متوافقة مع الاتفاقية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتقليل الواردات من خارج القارة وإضافة قيمة مضافة للصادرات الأفريقية».

وتابعت أنّ البرنامج الرئاسي الأفريقي أخرج 3 دفعات، وكل الوزارات المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتمة بالشأن الأفريقي وتطلق أكثر من برنامج للأفارقة، موضحةً أنّها مثلت مصر في الاتحاد الأفريقي للمرأة والطفل، والاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، واتحاد شباب منطقة التجارة الحرة الأفريقية.