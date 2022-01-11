حبس مالك معدية منشأة القناطر و3 عمال وسائق النقل الغارقة

قررت النيابة العامة، حبس مالك معدية منشأة القناطر و3 عمال على المعدية، وسائق السيارة النقل الغارقة لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهم التسبب في وفاة 10 أفراد، وإدارة مركب دون ترخيص وتحميل ركاب في سيارة نقل بالمخالفة للقانون.

وتواصل أجهزة الأمن في الجيزة أعمال البحث عن آخر الضحايا المفقودين في حادث معدية منشأة القناطر، وغرق سيارة نقل محملة بالعمال، خلال عبورها معدية منشأة القناطر، وبحسب مصادر أمنية، أن المفقودة الأخيرة فتاة تدعى «شروق».

القبض على المتهمين

وتمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين بعد غرق سيارة محملة بـ24 عاملًا، خلال عبورها معدية منشأة القناطر، نجا 14 من موت محقق، بينما توفى 10 شباب وبنات، وبحسب تحريات المباحث، أن من بينهم أطفالا وبالغين، في مياه نهر النيل، ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق، أثناء عودتهم من إحدى المزارع التي كانوا يعملون بها.

مركب غير مرخص

وأوضحت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وأعدها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أن سائق السيارة، كان يعبر «معدية»، غير مرخصة فوق مياه نهر النيل، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده، ولم يستطع السيطرة عليها، ما أسفر عن وقوع الحادث، وغرق اثنين من مستقليها، وانتشال 14 شخصا ما زالوا على قيد الحياة.

الحزن سرى بين أقارب وأسر الضحايا عقب الحادث، وانتقلوا من إحدى قرى المنوفية، إلى مكان الحادث للمساهمة في انتشال جثامين ذويهم، بعد انتشال جثمانين من جثامين الضحايا، وإنقاذ 14 شخصا، فيما لا يزال هناك البحث عن فتاة وحيدة، وجرى انتشال جثامين 9 من المفقودين.