شباب GRACE يتحدثون عن مساهمة التعليم في مكافحة الفساد

خصص برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، حلقة خاصة من شرم الشيخ، أمس الثلاثاء، للحديث مع شباب مبادرة GRACE عن كيفية مساهمة التعليم في تمكين الشباب لمكافحة الفساد.

«بارديسو»: الشباب والتعليم قوتان لمكافحة الفساد

قال ليوناردو بارديسو، مساعد برنامج مبادرة جريس للتعليم، إن المبادرة جرى إطلاقها الشهر الماضي في شرم الشيخ، على هامش الدورة التاسعة بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضاف «بارديسو» أن المبادرة تهدف إلى أن يكون تمكين الشباب والتعليم هما القوة المستخدمة لمكافحة الفساد، وما يحدث في شرم الشيخ هو أحد أشكال القوة المحفزة لتمكين الشباب.

وتابع: «نحن سعداء أن نكون هنا، هذه زيارتي الأولى لمصر، ونحن محظوظون جدًا لأننا هنا، ونرى المستقبل يتشكل أمامنا وتلك القوى المحفزة من كل منحى من مناحي الحياة، فنرى العاملين بالمجالات المختلفة».

وأوضح مارفلوس سولومن، عضو الفريق الفائز في مسابقة هاكثون، أن الفساد هو الأمور المتعلقة بالبنية التحتية وسرقة المستقبل، وبالتالي على الشباب استخدام كل شيء لمكافحة الفساد، وإن كان التعليم يمكن أن يفعل ذلك لا بد من استخدامه.

وأضاف «سولومن» أن التعليم هو أن يكون الشخص مستنيرا، ومن يعيش في الدول النامية يعرفون من هو المتسبب في الفساد، وبالتالي هناك قوة دافعة في التعليم يمكن استخدامها لمكافحة الفساد.

«سولومن»: أحلام الناس تغيرت بسبب تداعيات كورونا

ولفت إلى أن التحديات التي جرى مواجهتها في ظل وبعد جائحة كورونا في بلده نيجيريا تتمثل في توقف التعليم، وبالتالي أحلام الناس قد تغيرت بسبب الجائحة وتداعياتها.

محمد: من خلال التكنولوجيا هناك تعلم أفضل

وأفاد سراج محمد، عضو الفريق الفائز في مسابقة هاكثون، بأن رؤيته بشأن كيفية التعامل مع التحدث ما بعد الجائحة، التكنولوجيا تساعد في ذلك، وفي أوقات الجائحة هناك أطفال كانوا يتعلمون عبر الإنترنت، وبالتالي من خلال التكنولوجيا هناك تعلم أفضل.