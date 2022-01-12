محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ جاهزة دائما لاستقبال الأحداث الدولية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ جاهزة دائما لاستقبال المؤتمرات الدولية واستقبال السائحين من كل أنحاء العالم، كما أنها تتمتع بشهرة عالمية واسعة.

وأضاف فودة خلال لقاء مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «شرم الشيخ مينفعش متبقاش جاهزة أو فيها بُقعة مياه أو ورقة في الشارع ونحافظ باستمرار على جمالها ورونقها».

زيادة المساحات الخضراء

وتابع محافظ جنوب سيناء: «نسعى إلى زيادة المساحات الخضراء المنزرعة، ونمنح اهتماما كبيرًا لشرم الشيخ، ونظمنا مؤتمر مكافحة الفساد، وبعدها بـ3 أسابيع ننظم الآن منتدى شباب العالم، الذي يتابعه العالم كله».

كل المعدات جاهزة للتعامل مع الطوارئ

وأردف خالد فودة: «لما بيتطلب مني مؤتمر بعد يومين أو 3 ببقى جاهز»، مشددًا على أن مدينة شرم الشيخ لديها كل المعدات اللازمة التي تجعلها قادرة على التعامل مع الأمطار والسيول، حيث يتم تقسيم المدينة إلى قطاعات كما أن لديها قيادات واعية مثل رئيس المدينة المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح خالد فودة: «كل هذه التجهيزات تمت دون رئيس مدينة، لأنه مصاب بكورونا منذ أسبوعين، لكن لدينا كوادر مدربة على أعلى مستوى، والمدينة لم ينقص منها أي شيء، لأن السكرتير والسكرتير العام أنابا عنه، كما أن نائب رئيس المدينة كان متواجدا، وكل رؤساء القطاعات وعمال النظافة بذلوا أقصى ما في وسعهم».