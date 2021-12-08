الكشف على 175 طفلا ضمن مبادرة «سلامة قلبك» بقرية الغريب بزفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بقرية الغريب مركز زفتى، بمشاركة مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية.

محافظ الغربية يباشر تدشين حملات قوافل طبية وعلاجية بقرى زفتي

كما تهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضاً الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو).

اكتشاف مبكر لعيوب القلب الخلقية لحديثي الولادة

وأعلن محافظ الغربية عن الكشف على 175 حالة من الأطفال خلال القافلة، وبالكشف تم رصد 3 حالات روماتيزم القلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحله الكبرى، حيث تتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

ندوة توعية للمدرسين والتلاميذ عن طرق الوقاية من أمراض القلب

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوة توعية للمدرسين والتلاميذ عن طرق الوقاية من أمراض القلب، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب.

وجدير بالذكر أن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية كلف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بأهمية التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لرفع حالة التأهب والطوارىء لتلقي شكاوي المواطنين عبر غرف العمليات والطوارئ.

رفع حالة الطوارئ والاستنفار بسبب سوء الأحوال الجوية بقرى الغربية

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه بأهمية التنسيق الكامل مع وكلاء المديريات ومسئولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمياه، لحل أي أزمات محتملة خلال موجه الصقيع.