السيسي: 1.5 مليون مواطن عاشوا في ظروف صعبة.. وسنعمل حتى نخرج من الفقر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ما يتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون مواطن، كانوا يعيشون في ظروف صعبة جدا في الشارع، مضيفا: «مقولناش هنعمل ده إزاي، جهود الدولة اتوحدت مع صندوق تحيا مصر، وعملنا حوالي 300 ألف وحدة سكنية أو 250 ألف، وهنفضل نشتغل في الاتجاه ده لحد ما نوصل إلى مليون سكنية، وكل وحدة هيكون فيها 3 غرف، وهنفضل نشتغل لحد ما نخرج من الفقر».

تجارب تنموية في مواجهة الفقر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أنّ تكلفة الوحدات السكنية على الدولة كانت ضخمة جدا، تستهدف التحرك للأمام والخروج من دائرة الفقر، فالفقر متعدد والدولة توفر التمويل والإجراءات المتكاملة لمعالجته.

السيسي: نعمل لمواجهة الفقر

وتابع رئيس الجمهورية: «كنا بنجهز 250 أو 300 ألف وحدة في دولة ظروفها الاقتصادية متواضعة، إحنا مش من الدول الغنية، ولما نتكلم عن أمريكا وفرنسا وإنجلترا دي دول غنية، ومقولناش مش هنقدر نعمل للمواطنين حاجة، لكن قولنا هنواجه الفقر ونبني للناس دي ونفرش لهم فرش يليق بهم».

ووجّه الرئيس السيسي، القائمين على تنظيم منتدى شباب العالم، بمنح الفرصة للشباب الوافد إلى مصر من الخارج، بأن يطلع على التجربة المصرية للاستفادة منها.