علامات جلدية غير متوقعة.. كيف تكتشف إصابتك بمتحور «أوميكرون»؟

خلال الفترة الأخيرة تحور فيروس كورونا أو المعروف في الأوساط العالمية بـ«كوفيد -19»، لما يعرف بـ«أوميكرون»، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «مثير للقلق»، بسبب الطفرة التي أصابت الفيروس.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء، أعراض متحور أوميكرون وفق التحديثات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، وخطوات التعامل في حالة الإصابة في السطور التالية..

أعراض متحور أوميكرون

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن متحور أوميكرون يتسبب في ظهور بعض الأعراض، كالآتي:

من العلامات الرئيسية للإصابة بمتحور أوميكرون هي الطفح الجلدي الذي حدث فجأة وبدون سابق إنذار، وتبدأ على شكل نتوءات بارزة، تسبب الحكة الشديدة في راحة اليد ثم تنتقل إلي القدمين.

تبدأ بعدها حرارة شديدة من كامل الجسم، وتنتشر بشدة في المفاصل الرئيسية بالجسم مثل المرفقين والركبتين.

التهاب جلدي يشبه «تورم الأصابع»، مع وجود بقع أرجوانية أو حمراء تبرز فوق الجلد.

السعال المستجد والمستمر.

الحمى، وارتفاع درجات الحرارة.

تغير في حاسة الشم أو التذوّق.

سيلان الأنف

صداع

إرهاق خفيف أو شديد

عطس

ألم الحنجرة

نصائح للوقاية من متحور أوميكرون

وأهم ما يمكن أن تفعله لحماية نفسك وأسرتك والمجتمع من انتشار متحور أوميكرون، هو اتباع إرشادات الوقاية من الفيروس، كالآتي:

ارتداء كمامة تغطي الأنف والفم، مع ضرورة التأكد من أن يديك نظيفتين عندما تضع الكمامة وتزيلها.

الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك والآخرين.

الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن سيئة التهوية أو المزدحمة.

غسل اليدين بانتظام.

تناول الخضروات والفواكه المقوية للمناعة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بضرورة الحصول على لقاح كورونا، ويفضل أخذ جرعة تعزيزية ثالثة؛ لتقوية المناعة.