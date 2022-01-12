12.4% انخفاض بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، الموافق 12/ 1 / 2021، النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2021، وقد بلغت قيمة العجـز في الميزان التجـاري 2.63 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 3.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 12.4%.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 48.2%، حيث بلغت 3.76 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 2.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: «لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.1%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 5.0%، فواكه طازجة بنسبة 8.3%، سجاد وكليم بنسبة 23.5%».

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا «أسمدة بنسبة 4.0%، ملابس جاهزة بنسبة 4.7 %، أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 2.1%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.0%».

الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.3%، حيث بلغت 6.39 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

«منتجات البترول بنسبة 84.5%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 87.0 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 62.8 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 38.7%».

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: «قمح بنسبة 28.2%، سيارات ركوب بنسبـة 17.5%، البترول الخام بنسبة 1.2%، لحوم بنسبة 25.4%».