خريطة انقطاع التيار الكهربائي الأسبوع الجاري ببني سويف للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف والقرى التابعة لها، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة، خلال الأسبوع الجاري، بهدف رفع كفاءة الخدمة، واستمرار تواجدها بالشكل المطلوب.

أماكن فصل التيار الكهربائي بمدينة بني سويف

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن شارع عبد السلام عارف، ناحية الكورنيش، الغاز الطبيعي، الرقابة الإدارية، خلف الرقابة، بمدينة بني سويف غدا الاثنين 15 نوفمبر الجاري من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30ظهرا، وعن مناطق جزء من التأمين، ونهاية عبد السلام عارف، والمؤتمرات، والشرطة العسكرية، وشرطة الآثار، ومساكن الإيمان، ويوم الخميس 18 نوفمبر الجاري، من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي بقرى مركز بني سويف

كما أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، عن فصل التيار اليوم الأحد عن قريتي الحلابية وتزمنت، وغدا الاثنين عن قرية باروط، والخميس 18 نوفمبر عن قريتي سنور وبني سليمان وبجانب منطقة المرور شرق النيل وذلك من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30ظهرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

وتوجه قطاع الكهرباء بمدينة بني سويف بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.