نجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني بالكلى بتقنية منظار البطن الجراحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح عملية استئصال ورم سرطاني بالكُلى لمريض يبلغ من العمر 61 عامًا، باستخدام أحدث التقنيات في علاج هذا المرض، بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنها تعد العملية الأولى من نوعها بمستشفيات الهيئة ببورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى نجاح الفريق الطبي المتميز لجراحات الأورام والمناظير بمستشفى السلام بورسعيد، في إجراء عملية استئصال ورم سرطاني بالكُلى لمريض كان يعاني من آلام مزمنة بالبطن، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين أنه يعاني من ورم سرطاني بالكلية اليمنى يشغل أكثر من 50% من حجم الكلية.

استقرار الحالة الصحية للمريض وخروجه من المستشفى

وأضافت أنه على الفور أجريت العملية للمريض باستئصال الورم باستخدام تقنية منظار البطن الجراحي، أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في هذا المجال، لافتة إلى استقرار الحالة الصحية للمريض وخروجه من المستشفى بعد متابعة حالته الصحية على يد نخبة من أمهر الأطباء والطاقم التمريضي بالمستشفى.

وتابعت بأن الفريق الطبي المعالج للمريض، ضم الدكتور إبراهيم عبدالحليم، استشاري جراحة الأورام والمناظير، الدكتور طارق عفيفي، رئيس أقسام الجراحة العامة بمستشفى السلام بورسعيد، الدكتور محمد صلاح، أخصائي الجراحة العامة، الدكتور علي الشيبيني، طبيب مقيم الجراحة العامة، الدكتور وسام فوزي، استشاري التخدير، وتحت إشراف مدير المستشفى الدكتور حسن الإسناوي.

السبكي: 10 آلاف جراحة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جاهزية مستشفى السلام ببورسعيد، بأحدث التقنيات العلاجية التي تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مضيفًا أنه تم إجراء أكثر من 10 آلاف عملية وجراحة للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، داخل المستشفى، ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بجودة عالمية.

وتابع بأن الجراحة بالمنظار هي تقنية جراحية متقدمة تسمح بتدخل جراحي طفيف التوغل لتشخيص وعلاج المرضى عن طريق شقوق صغيرة ودون الحاجة إلى فتح البطن، بما يساعد على ارتفاع نسب نجاح العمليات والشفاء والتعافي السريع والتقليل من فترة البقاء بالمستشفى والتخفيف من حدة الآلام وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.

ولفت إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التطويرات ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحري لمستشفى السلام بورسعيد، لزيادة الطاقة الاستيعابية وأعداد الخدمات المقدمة بالمستشفى، التي ستضم وحدتين جديدتين لقسطرة القلب والغسيل الكُلوي وقسم متكامل لعلاج الحروق.