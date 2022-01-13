«القومي للبحوث» يفتح باب التطوع في حملة إجراء تجارب لقاح كوفي فاكس

دعا الدكتور أسامة عزمي، رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية علي المتطوعين للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، بالمركز القومي للبحوث، المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحات كورونا المختلفة خلال الفترة الماضية، إلى التطوع في الحملة الوطنية لإجراء التجارب السريرية للقاح «كوفي فاكس»، خلال الأيام المقبلة، من خلال التقدم مباشرة للمركز القومي للبحوث لإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدا أنّ التجارب علي المجموعة الأولى حققت نتائج إيجابية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وتسير بصورة إيجابية وطبيعة.

التجارب تتم وقفا للبروتوكولات العلمية المنصوص عليها

وأكد رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المركز في انتظار المراجعات النهائية لهيئة الدواء المصرية للتجارب السريرية على المتطوعين في المجموعة الأولى، موضحا أنّه من المقرر البدء في التجارب السريرية للّقاح للمجموعة الثانية على المتطوعين خلال الأيام المقبلة، منوها إلى أنّ التجارب تتم وقفا للبروتوكولات العلمية المنصوص عليها في هذا الشأن وفقا لتعليمات هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد رئيس الفريق البحثي، أنه يجب علي المواطنين الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة مع التأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي وضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة، والتعامل مع أي أعراض للمرض على أنها فيروس كورونا.

وأضاف أنّه يجب علي المواطنين التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض والبقاء بالمنزل حتي يتم التأكد من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، حفاظا على صحته فضلا عن عدم تعريض حياة المواطنين للخطر.