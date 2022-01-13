تجديد حبس عاطل لاعتدائه جنسيا على ربة منزل بالمحلة 15 يوما

أعطى المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بتجديد حبس عاطل مسجل خطر شقي لاتهامه بارتكاب واقعة التعدي الضرب ومحاوله هتك عرض سيدة متزوجه أثناء سرقته شقتها السكنية وتهديدها بذبح وإلقاء طفلها من أعلى سطح المنزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان والزوجة المجني عليها وزوجها.

المحامي العام يجدد حبس عاطل حاول هتك عرض سيدة

وقالت «فاطمة.م» الزوجة الضحية في أقوالها أمام النيابة العامة «طعنني بـ39 طعنة بأداة مفك في رأسي وحاول اغتصابي ولكني تحججت، وأطالب بالقصاص قانونيا منه.. حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منه».

الضحية: «ارتدى ملابس جوزي واستخبى وراء الباب»

وتابعت «الزوجة الضحية» قائلة «ارتدي البلطجي ملابس جوزي واستخبي وراء باب غرفة الأطفال وكتفني وقطع ملابسي وهددني بذبح طفلي وإلقاءه من سطح المنزل وفضل يضرب فيا من الساعة 10 مساءا حتى 4 صباحا، وحاول قتل زوجي حال دخوله للمنزل».

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط عاطل مسجل خطر شرع في هتك عرض سيدة متزوجة أثناء سرقته شقة سكنية بمنطقة شارع الترعة، وجرى اقتياد المتهم عقب طعنه السيدة وطفلها إلي ديوان قسم شرطة ثان المحلة لعرضه على النيابة العامة.

نقل الضحية ونجلها لمستشفى المحلة العام

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية وطفلها مصابين بطعنات أداة حادة إلى مستشفى المحلة العام لإسعافهما، وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بإصابة « فاطمة . ع» 27 سنة، بطعنات وناجية من محاولة هتك عرض وإصابة طفلها بطعنات من سلاح أبيض على يد مسجل خطر شقي.

التحريات الأمنية تكشف تفاصيل الاعتداء على أم وطفلها

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها المقدم محمد صقر مفتش مباحث قسم شرطة ثان المحلة، إن المتهم مرتكب الواقعة يدعى «محمد حسين حسب الله» 29 سنة، عاطل مسجل خطر شقي، بحوزته سلاح أبيض حال سرقته شقه الضحية انتقاما من زوجها «إبراهيم .ا» سائق توك توك باليومية، وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.