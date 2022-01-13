بني سويف: تنفيذ 92% من مشروع تطوير مخرات السيول في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لمستجدات الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء عدد 8 بحيرات «أحواض تهدئة وترسيب» وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخر سيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة مخر السيل بتكلفة إجمالية تزيد عن 300 مليون جنيه شاملة تأهيل ورفع كفاءة المخر وإنشاء بحيرات وأحواض التهدئة.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية الري، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية، لتجميع المياه المتدفقة ما يسهم في تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذي يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، فضلاً عن دعم إمكانية إعادة استخدام ما نحو 50% من كميات مياه الأمطار المتدفقة في مواسم سقوط الأمطار.

محافظ بني سويف: انتهاء 92% من أعمال تطوير مخرات السيول

وصرح المحافظ بأنه طبقاُ لتقرير الري، فإن نسبة التنفيذ قد بلغت 92% من الأعمال والتي بدأت في يناير الماضي، حيث تتواصل أعمال الحفر في البحيرات بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 300 ×300م وأخرى بمساحات 150× 150 م، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الري وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام المحافظة.

المحافظ يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وراجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف مع مسؤولي قطاع التعليم، استعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 15 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.