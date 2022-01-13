فريق التطوير يحدد موقف طالب الأول والثاني الثانوي حال «وقوع السيستم»

لا تزال مشكلة «وقوع السيستم» تسيطر على حديث أولياء الأمور حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، خاصة بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم عقد الامتحانات بنسبة 70% من الدرجات إلكترونياً على أجهزة التابلت، لذلك قررت الإدارات التعليمية تخصيص فرق تطوير تكنولوجي في كل مدرسة من مدارس المرحلة الثانوية للمرور بصفة مستمرة على اللجان الامتحانية، وحل أي مشكلات في النواحي التقنية التي يمكن أن تواجه الطلاب.

وكشفت مصادر مسؤولة بالإدارات التعليمية، أن فريق التطوير التكنولوجي في كل مدرسة هو الذي يحدد بالفعل «وقوع السيستم» على جهاز التابلت من عدمه، وعلى أساس ذلك تقرر لجنة الامتحان منح الطالب الامتحان ورقياً، موضحة أن فريق التطوير سيعرف جيداً ما إذا كان الطالب تسبب في «وقوع سيستم الامتحان» أو فصله بإرادته، أم أن «سقوط السيستم» خارج عن إرادته.

فريق التطوير يمر على لجان الامتحان بصفة مستمرة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن تسليم الطالب امتحان ورقي يتم بعد تأكد فريق التطوير التكنولوجي من سقوط سيستم الامتحان بشكل خارج عن إرادة الطالب، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع كل التعليمات الخاصة بالامتحانات، ومراجعة المقررات الدراسية من المنصات التعليمية والتدريب على الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وأوضحت المصادر، أن فريق التطوير التكنولوجي يمر على اللجان الامتحانية بصفة مستمرة للوقوف على أي مشكلات يمكن أن تواجه الطلاب، مؤكدة أنه في حالة سقوط السيستم في نهاية الامتحان قبل حفظ الإجابات يتم التعامل مع الموقف بما يحفظ حق الطالب في الدرجات.

طريقة توزيع درجات الامتحانات

وفي سياق منفصل، ترصد «الوطن» طريقة توزيع الدرجات في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، كالتالي:

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي:

- اللغة الأجنبية الأولى: 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للمقالية.

- اللغة العربية: 35 درجة للأسئلة الإلكترونية و15 للمقالية.

- الرياضيات وتشمل الجبر والتفاضل وحساب المثلثات: 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 درجة للأسئلة المقالية.

- اللغة الأجنبية الثانية 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و10 للأسئلة المقالية.

- الكيمياء: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

- الأحياء: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

- الفيزياء: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

- الفلسفة والمنطق: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

- التاريخ: 23 درجة للأسئلة الإلكترونية و7 للمقالية.

- علم النفس والاجتماع: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

- تطبيقات الرياضيات: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

- الجغرافيا: 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و9 للمقالية.

توزيع درجات امتحان الصف الأول الثانوي 2022:

- اللغة الأجنبية الثانية: 23 درجة للأسئلة الإلكترونية و7 للمقالية.

- اللغة العربية: 35 درجة للأسئلة الإلكترونية و15 للمقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى: 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للمقالية.

- الأحياء: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

- الرياضيات: 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للمقالية.

- الكيمياء: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

- الفيزياء: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

- الجغرافيا: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

- الفلسفة والمنطق: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.

- التاريخ: 14 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 للمقالية.