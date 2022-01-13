السيسي عن الإعلام الغربي: «انتقاد بعض الأوضاع في مصر حرية ولازم نقبله»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تناول الإعلام الغربي السلبي لبعض القضايا في مصر، قائلا: «التناول الإعلامي محدش يقول للآخرين تقول إيه أو متقولش إيه، لازم نقبله، هو حر، لكن إحنا كمان حرين إننا نبني بلدنا لحد ميلاقوش حاجة يتكلموا عليها غير البناء».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، «لازم نحترم شغل الآخرين وطريقتهم إنما احنا هنفضل نشتغل لحد ما يتكلموا عن الشغل، وأيضا أمور أخرى شايفين من وجهه نظرهم إنها محتاجة قوة دفع، وماله نتحرك فيها ونبان إننا بنحترم بعضنا ونحترم آراء الآخرين».

وتابع الرئيس: «انتقدني لو هتتكلم بموضوعية وأرد عليك، ولو مردتش عليك يبقى العيب مش عندك يبقى العيب عندي أنا لأني مش عارف أرد، هما يقولوا ما شاءوا ومرحب بهم في مصر ودي حرية».