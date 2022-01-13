إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالعريش

أصيب 13 عاملا، بإصابات متفرقة في حادث سير بين العريش والشيخ زويد، وجرى نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

وقال شهود عيان لـ«الوطن» إن سيارة نصف نقل انقلبت على الطريق الدولي الساحلي بين العريش والشيخ زويد، وتحديدًا على ملف الخروبة، مضيفين أن أحد إطارات السيارة قد خرج من مكانه، مما أدى إلى عدم قدرة السائق على التحكم في قيادة السيارة التي اصطدمت بكوم من الرمال قبل انقلابها.

إصابة سائق و12 عاملا

وأدت عملية الانقلاب إلى إصابة 12 شخصا، بالإضافة إلى السائق، والذين جرى نقلهم جميعًا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام، وجاري عمل الإسعافات الأولية.

من جانبه، قال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، - رفض ذكر اسمه - أن 4 من العمال تم إدخالهم إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى لخطورة حالتهم، وأن الباقين يعالجون بقسم الجراحة والباطنة والطوارئ، وحالتهم بين متوسطة وخفيفة، وجميعهم تعرض لكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

الجهات المختصة تحقق في أسباب الحادث بين العريش والشيخ زويد

وتلقت الجهات المعنية أخطارا بحادث سير بين العريش والشيخ زويد، وجاري معاينة موقع الحادث من قبل جهات التحقيق، لمعرفة أسباب الحادثة، وكتابة المحضر الرسمي بالحادث.

الجدير بالذكر أنه وقع حادث سير بتلك المنطقة بملف الخروبة بين العريش والشيخ زويد، من قرابة أسبوع، بعد انقلاب سيارة ملاكي، توفي على إثرها شخص، ونقل آخر للعلاج بمستشفى العريش العام، وقامت الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكتابة المحضر الرسمي للوقوف على أسباب الحادث.