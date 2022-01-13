السيسي يتأثر بحديث فتاة تعرضت للتنمر: كانوا بيعاملوني إني إنسان ناقص

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديث إحدى الفتيات التي عانت بسبب التنمر في صغرها بسبب شكلها المختلف، إذ أنها مصابة بمرض «ألبينو»، وذلك خلال فعاليات ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

الفتاة: وأنا صغيرة كله كان بيعاملني إني شخص ناقص

وقالت الفتاة في فيلم تسجيلي بعنوان «ألوان حقيقية»، عرض في ختام فعاليات منتدى شباب العالم: «إمبارح أول مرة أنزل من غير حد، كنت شايفة الموضوع صعب في الأول صعب، لما شافتني بنت اتوترت، لأني وأنا صغيرة الأطفال زمايلي كانوا بيبصولي بقرف ويقرفوا يلمسوني ويسلموا عليا زي ما أكون هأذيهم، الكل كان بيتعامل معايا على إني شخص ناقص أو كلامه ورأيه مش مهم شخص ملوش لازمة».

الفتاة: لما فتاة ابتسمتلي نسيت إني ألبينو

وتابعت: «البنت النهاردة بصت لي وابتسمت، ابتسامتها فرقت معايا وشجعتني، فجأة نسيت إني ألبينو، نسيت إن فيه ناس مش بتحب شكلي، اتشجعت وقررت أدخل ندوة، حضرها الرئيس السيسي، لما رفعت إيدي قولت الرئيس أكيد مش هيختارني بس قولت على الأقل أكون كسرت خوفي، بس اللي حصل إن الرئيس اختارني».

ووجهت الفتاة الشكر للرئيس السيسي لإتاحة الفرصة لها للتحدث، قائلة: «شكرا سيادة الرئيس إنك إديتلي فرصة أتكلم، واهتميت إنك تسمعني»، وتابعت بتأثر: «أمي كانت دايما بتشجعني وتقولي اختلاف شكلك ميزة مش عيب، وهيجي يوم وهثبت ده، وأنا وسطم النهاردة حاسة إن اليوم ده جه شكرا ليكم».