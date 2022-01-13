أول تعاون بين عبد الباسط حمودة والشاعر رضا المصري.. «أنت الكبير»

تنفرد «الوطن» بتفاصيل أغنية «أنت الكبير»، لـ عبد الباسط حمودة، من مسلسل «الفرح فرحنا»، الذي يعرض حاليا على منصة «شاهد VIP»، وهو التعاون الأول بين الشاعر رضا المصري، و«حمودة»، وألحان وتوزيع طه الحكيم.

تفاصيل أغنية «أنت الكبير» لـ عبد الباسط حمودة

صرح الشاعر رضا المصري، أنه جرى تسجيل آخر أغانيه التي تحمل اسم «أنت الكبير»، والتي سوف يقوم بغنائها حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، ومن المفترض أن تعرض بمسلسل «الفرح فرحنا»، الذي يعرض حاليا على منصة «شاهد»، بطولة محمد أسامة أوس أوس ومحمد ثروت، ونخبة من نجوم الكوميدية.

رضا المصري: أغنية «أنت الكبير» مكتوبة مخصوص لحكمدار الأغنية الشعبية

وأضاف الشاعر رضا المصري، في ترصيحات لـ«الوطن»، أنه كتب أغنية «أنت الكبير» منذ وقت طويل، وأصر أن يقوم بغنائها حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، وتبدأ الأغنية بكلمة «بيقولولي أنت الكبير».

وكشف رضا المصري، أن موضوع أغنية «أنت الكبير»، تتحدث عن شخص مسئول عن الجميع ويحمل ما لا طاقة به، ولم يستطع الشكوى، لأنه طوق النجاة لكل من حوله ولم يسمح له بالسقوط مطلقا.

وأضاف المصري، أن أغنية «أنت الكبير»، تعد عودة للكلمة الشعبية الراقية على لسان حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، وأن موضوع الأغنية يمثل العديد من طوائف الرجال المصريين الجدعان، القادرين على تحمل مسئوليات الغير، ويظلون صامدين دائما وأبدا.

بداية الشاعر رضا المصري مع شيبة بـ «نسر الصعيد»

كانت بداية الشاعر رضا المصري، مع المطرب الشعبي أحمد شيبه بأغنية «يعلم ربنا»، تتر مسلسل «نسر الصعيد» لمحمد رمضان، ويعرف عنه تعاونه الدائم مع الملحن والموزع فارس فهمي، ومن أشهر أعمالهما سويا، أغنية «مين يستاهلك»، التي تجمع حميد الشاعري ومنير مرة أخرى بعد غياب دام لأعوام.