السيسي: شاب مصر فتحوا لنا طاقات الأمل والنور لتجاوز المرحلة الدقيقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظرف العالمي المرتبط بجائحة كورونا فرض نفسه على أجندة منتدى شباب العالم، في ظل تساؤلات متعددة حول مصير العالم ومستقبلة ومدى تأثره بتداعيات هذه الجائحة على أنماط الحياة البشرية.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم الذي ينعقد في شرم الشيخ من 10 لـ13 يناير: «لقد كانت سعادتي بالغة وأنا أشارك في تفاصيل هذه الحالة الحوارية المتميزة، والتي كان شباب مصر والعالم في القلب منها يفتحون لنا طاقات الأمل والنور؛ لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني».

وأوضح أن منتدى شباب العالم بات اليوم منصة حوارية مهمة، وأصبح تطوره في الشكل والمضمون أحد أهم سماته، وهي فكرة مصرية خالصة، كان الحلم في ضمير شباب وطننا الغالي بأن يصنعوا هذه المنصة؛ لتكون مساحة مشتركة جامعة للبشر وملتقى للحوار الإنساني، ولقد تحقق الحلم وبات واقعًا أمام العالم وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل المستمر والفعال لتطوير وتحديث هذه المنصة وتحويل توصياتها ومخرجاتها إلى واقع ملموس.